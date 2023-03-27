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    «Солярис» отправил «Ладу» в кювет вверх тормашками у Форносово. Водитель не выжил

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Тяжелая авария произошла утром 27 марта в Тосненском районе Ленинградской области. В результате погиб один из водителей.

    По предварительной информации, около 8 часов утра на 13-м километре дороги Павловск — Косые Мосты столкнулись автомобили LADA и Hyundai Solaris, сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию. На кадрах с места аварии, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что «Лада» от удара улетела в кювет и перевернулась на крышу.

    Фото: 47News
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    В результате ДТП водитель отечественной машины от полученных травм скончался на месте. По предварительным данным, перед столкновением «Лада» выехала на встречную полосу. Обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД.

    Фото: 47News

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    Ленинградская областьДТПМашина в кювете
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