Mercedes-Benz, охранники, стрельба. У «Гигант Холла» разыграли сценку из 90-х

Стрельбой из травматического пистолета Макарова завершился вечер у концертной площадки «Гигант Холл» на Кондратьевском проспекте. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 27 марта.
О разборках с оружием в полицию сообщили в ночь на понедельник. По словам очевидца, мужчину ранили в грудь из пистолета, после чего стрелявший скрылся на автомобиле Mercedes-Benz. Был введен план «Перехват».
Буквально через 15 минут на Зольной улице остановили искомую машину. Внутри находились подозреваемый и еще трое товарищей, зарегистрированных в Псковской области, Хабаровском крае и Белоруссии. В больницу был доставлен один из охранников расположенного рядом с «Гигант Холлом» супермаркета. После оказания первой помощи его отпустили домой.
По предварительным данным, у компании из Mercedes-Benz произошел конфликт с охраной магазина. В итоге один из четверки — петербургский предприниматель — достал пистолет и выстрелил в грудь оппоненту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В девяностые и нулевые 38-летний мужчина осуждался за кражу, хулиганство, причинение вреда средней степени тяжести здоровью.