    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-в

    748мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.45eur82.39

    Mercedes-Benz, охранники, стрельба. У «Гигант Холла» разыграли сценку из 90-х

    4585
    7 комментариев

    Стрельбой из травматического пистолета Макарова завершился вечер у концертной площадки «Гигант Холл» на Кондратьевском проспекте. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 27 марта.

    О разборках с оружием в полицию сообщили в ночь на понедельник. По словам очевидца, мужчину ранили в грудь из пистолета, после чего стрелявший скрылся на автомобиле Mercedes-Benz. Был введен план «Перехват».

    Буквально через 15 минут на Зольной улице остановили искомую машину. Внутри находились подозреваемый и еще трое товарищей, зарегистрированных в Псковской области, Хабаровском крае и Белоруссии. В больницу был доставлен один из охранников расположенного рядом с «Гигант Холлом» супермаркета. После оказания первой помощи его отпустили домой.

    По предварительным данным, у компании из Mercedes-Benz произошел конфликт с охраной магазина. В итоге один из четверки — петербургский предприниматель — достал пистолет и выстрелил в грудь оппоненту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В девяностые и нулевые 38-летний мужчина осуждался за кражу, хулиганство, причинение вреда средней степени тяжести здоровью.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СтрельбаКонфликтКриминал
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close