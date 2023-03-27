Mercedes-Benz, охранники, стрельба. У «Гигант Холла» разыграли сценку из 90-х

Стрельбой из травматического пистолета Макарова завершился вечер у концертной площадки «Гигант Холл» на Кондратьевском проспекте. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 27 марта.



О разборках с оружием в полицию сообщили в ночь на понедельник. По словам очевидца, мужчину ранили в грудь из пистолета, после чего стрелявший скрылся на автомобиле Mercedes-Benz. Был введен план «Перехват».



Буквально через 15 минут на Зольной улице остановили искомую машину. Внутри находились подозреваемый и еще трое товарищей, зарегистрированных в Псковской области, Хабаровском крае и Белоруссии. В больницу был доставлен один из охранников расположенного рядом с «Гигант Холлом» супермаркета. После оказания первой помощи его отпустили домой.