Елена Кальницкая больше не директор ГМЗ «Петергоф»

Елена Кальницкая, с 2009 года возглавлявшая ГМЗ «Петергоф», больше не является его гендиректором. Ее контракт истек еще минувшей осенью и не был продлен — сообщили «Фонтанке» в музее.



Временно исполняющим обязанности директора музея еще в марте 2022 года был назначен Роман Ковриков — Елена Яковлевна передала ему полномочия ввиду проблем со здоровьем. Но ее имя долгое время значилось на сайте в разделе «Контакты», где указана вся администрация музея. Больше его там нет.



«В сентябре у Елены Яковлевны закончился контракт, его не продлили, остался пока что врио Роман Ковриков, нового директора у нас не назначено», — сказали «Фонтанке» в пресс-службе «Петергофа».

