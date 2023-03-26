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    Музеи

    Елена Кальницкая больше не директор ГМЗ «Петергоф»

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    9 комментариев

    Елена Кальницкая, с 2009 года возглавлявшая ГМЗ «Петергоф», больше не является его гендиректором. Ее контракт истек еще минувшей осенью и не был продлен — сообщили «Фонтанке» в музее.

    Временно исполняющим обязанности директора музея еще в марте 2022 года был назначен Роман Ковриков — Елена Яковлевна передала ему полномочия ввиду проблем со здоровьем. Но ее имя долгое время значилось на сайте в разделе «Контакты», где указана вся администрация музея. Больше его там нет.

    «В сентябре у Елены Яковлевны закончился контракт, его не продлили, остался пока что врио Роман Ковриков, нового директора у нас не назначено», — сказали «Фонтанке» в пресс-службе «Петергофа».

    6 сентября 2022 года Елена Кальницкая отметила юбилей. В ее честь был дан полуденный залп из пушки Петропавловской крепости.

    «За 13 лет в статусе генерального директора Елена Яковлевна многое сделала для развития, сохранения и популяризации музея-заповедника «Петергоф», — говорилось в юбилейной публикации на странице музея. — Под ее руководством были проведены колоссальные реставрационные работы парковых ансамблей, дворцов, музеев, фонтанов». За время директорства Елены Кальницкой были созданы интерактивный музей-спектакль «Дом игральных карт», историко-культурные проекты «Государевы потехи» и «Петергофские дачники», исторический музейный проект «Ораниенбаум сквозь века», мультимедийное представление в оперном зале в музее «Картинный дом», проходили научные конференции, выходили публикации.

    Напомним, в феврале многолетний директор Русского музея Владимир Гусев перешел на должность президента музея. Там ждут теперь Аллу Манилову, что после ухода с должности вице-губернатора Петербурга работала замминистра культуры.

    Роман Ковриков — выпускник факультета журналистики СПбГУ, кандидат культурологии. В 2000–2009 годах работал в Царскосельских янтарных мастерских, с 2010 года перешел на работу в «Петергоф» на должность начальника службы приема и обслуживания посетителей. В 2014–2022 годах — заместитель генерального директора по культурно-просветительской работе.

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    Комментарии 9

    Гость26 Мар 2023 в 17:59
    Ну что такое 13 лет ее директорства в сравнении с тем, что сделал для Петергофа Вадим Валентинович Знаменов. Вот он действительно стал настоящим символом возрождения Петергофа из послевоенных руин. Он был и хранителем (во всех смыслах этого слова) и директором больше 40 лет. Петергоф был его жизнью. Светлая память великому человеку! А Кальницкая, когда стала директором, сделала платный вход в парк Александрия в Петергофе, чего никогда не было при Знаменове. Вход в Александрию всегда был бесплатный до прихода Кальницкой, а теперь благодаря ей вход в Александрию- 600 рублей. Вот и весь итог ее директорства - максимальная монетизация всех экскурсионных достопримечательностей Петергофа, он стал практически недоступен петербуржцам. И конечно не забудем про толпы китайских туристов, которые наводнили нижний парк и дворец Петергофа. Кальницкая ведь долгое время работала в Русском музее, была директором филиала ГРМ Инженерный замок, а потом каким-то образом оказалась директором Петергофа.
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