Елена Кальницкая больше не директор ГМЗ «Петергоф»

Елена Кальницкая, с 2009 года возглавлявшая ГМЗ «Петергоф», больше не является его гендиректором. Ее контракт истек еще минувшей осенью и не был продлен — сообщили «Фонтанке» в музее.
Временно исполняющим обязанности директора музея еще в марте 2022 года был назначен Роман Ковриков — Елена Яковлевна передала ему полномочия ввиду проблем со здоровьем. Но ее имя долгое время значилось на сайте в разделе «Контакты», где указана вся администрация музея. Больше его там нет.
«В сентябре у Елены Яковлевны закончился контракт, его не продлили, остался пока что врио Роман Ковриков, нового директора у нас не назначено», — сказали «Фонтанке» в пресс-службе «Петергофа».
6 сентября 2022 года Елена Кальницкая отметила юбилей. В ее честь был дан полуденный залп из пушки Петропавловской крепости.
«За
Напомним, в феврале многолетний директор Русского музея Владимир Гусев перешел на должность президента музея. Там ждут теперь Аллу Манилову, что после ухода с должности вице-губернатора Петербурга работала замминистра культуры.
Роман Ковриков — выпускник факультета журналистики СПбГУ, кандидат культурологии. В 2000–2009 годах работал в Царскосельских янтарных мастерских, с 2010 года перешел на работу в «Петергоф» на должность начальника службы приема и обслуживания посетителей. В 2014–2022 годах — заместитель генерального директора по культурно-просветительской работе.