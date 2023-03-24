Источники «Фонтанки»: Алла Манилова уходит из Минкульта, ее прочат в Русский музей

Замминистра культуры, статс-секретарь Алла Манилова в ближайшие дни покинет этот пост. Об этом «Фонтанке» сообщили источники в Смольном и близкие к Министерству.



По словам одного из них, документ об отставке премьер-министр Михаил Мишустин подписал в среду, 22 марта. При этом контракт с Маниловой заканчивается летом. Как предполагают собеседники, в ближайшее время она может занять место в руководстве одного из музеев города. Другой источник сообщил, что Мишустин ещё не подписал указ, но это произойдет в ближайшее время, документ подготовлен, в нем речь идет об увольнении по собственному желанию. Это, в частности, может объяснять, почему Минкульт официально не подтвердил «Фонтанке» уход Маниловой.

