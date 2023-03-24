Источники «Фонтанки»: Алла Манилова уходит из Минкульта, ее прочат в Русский музей

Замминистра культуры, статс-секретарь Алла Манилова в ближайшие дни покинет этот пост. Об этом «Фонтанке» сообщили источники в Смольном и близкие к Министерству.
По словам одного из них, документ об отставке премьер-министр Михаил Мишустин подписал в среду, 22 марта. При этом контракт с Маниловой заканчивается летом. Как предполагают собеседники, в ближайшее время она может занять место в руководстве одного из музеев города. Другой источник сообщил, что Мишустин ещё не подписал указ, но это произойдет в ближайшее время, документ подготовлен, в нем речь идет об увольнении по собственному желанию. Это, в частности, может объяснять, почему Минкульт официально не подтвердил «Фонтанке» уход Маниловой.
Ранее в культурных кругах активно обсуждался возможный переход Аллы Маниловой на пост главы Русского музея. Его многолетний директор Владимир Гусев как раз перешел на почетную должность президента учреждения в начале февраля 2023 года.
В культурных кругах возвращение в Петербург Аллы Маниловой, одного из главных действующих лиц городской власти периода Валентины Матвиенко, обсуждается также не первый месяц — здесь она хорошо известна, так как курировала именно эту область.
Напомним, за последние месяцы крупнейшие учреждения культуры пережили волну кадровых перемен. Так, с поста директора Третьяковской галереи ушла Зельфира Трегулова, а ГМИИ имени А.С. Пушкина больше не возглавляет Марина Лошак.
Алла Манилова работала в Министерстве культуры России с 2012 года.