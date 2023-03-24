В Свердловской области восьмиклассник покончил с собой, попросив прощения у матери

Ученик восьмого класса покончил с собой в Ирбите Свердловской области 24 марта. Подростка в состоянии комы доставили в больницу, но спасти его не удалось. Информацию о гибели ребенка E1.RU подтвердил его отец, но сказал, что причины ему пока неизвестны.



По данным портала, семья считается благополучной. В школе в связи с трагедией проводится совещание.



Телеграм-канал Baza утверждает, что восьмиклассник получил на занятиях две двойки, но настроения это ему не испортило. Перед смертью он якобы оставил записку, в которой попросил прощения у матери.

