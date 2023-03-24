    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, зап

    748мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.31eur83.15

    В Свердловской области восьмиклассник покончил с собой, попросив прощения у матери

    636
    обсудить

    Ученик восьмого класса покончил с собой в Ирбите Свердловской области 24 марта. Подростка в состоянии комы доставили в больницу, но спасти его не удалось. Информацию о гибели ребенка E1.RU подтвердил его отец, но сказал, что причины ему пока неизвестны.

    По данным портала, семья считается благополучной. В школе в связи с трагедией проводится совещание.

    Телеграм-канал Baza утверждает, что восьмиклассник получил на занятиях две двойки, но настроения это ему не испортило. Перед смертью он якобы оставил записку, в которой попросил прощения у матери.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СуицидСуицид подростка
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close