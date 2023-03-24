Микроавтобус целиком провалился в дорожную яму в Перми

Провал глубиной в несколько метров образовался посреди дороги в Перми. Яма оказалась такой большой, что в нее поместился целый микроавтобус, лишь слегка выступая наружу задним бампером.

Утром 24 марта на пересечении шоссе Космонавтов с Подлесной улицей в Перми посреди проезжей части под асфальт провалился микроавтобус ГАЗ «Соболь», сообщает 59.RU. Произошло это прямо возле пешеходного перехода. Судя по кадрам из соцсетей, автомобиль сначала свисал над ямой, а затем сполз в нее и скрылся в провале практически полностью — издалека можно было даже не заметить. Как на дороге образовалась яма глубиной около пяти метров и как в нее попал микроавтобус, пока неизвестно.