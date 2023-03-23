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    World Athletics исключил трансгендеров из соревнований с женщинами

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    World Athletics исключил трансгендеров из соревнований с женщинами. Об этом решении 23 марта объявил глава Себастьян Коу. Он сказал, что решение об исключении женщин, сменивших пол на мужской, из женских турниров, необходимо для защиты женской категории в спорте. Об этом сообщает Sky news.

    Отметим, что в феврале стало известно о том, что Мировая лига сёрфинга разрешила трансгендерам выступать наравне с женщинами. В ответ на это решение легенда женского сёрфинга Бетани Хэмилтон объявила бойкот. Она предложила ввести отдельную категорию для трансгендеров — эту инициативу поддержали многие известные сёрферы.

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