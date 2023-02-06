В Мировой лиге серфинга трансгендерам разрешили выступать наравне с женщинами. Одна из них объявила бойкот

Мировая лига серфинга (World Surf League, WSL) приняла решение допустить до женских соревнований трансгендеров. В ответ легенда женского серфинга Бетани Хэмилтон объявила бойкот.



«Спросил ли кто-то серферов, состоящих в WSL, что они думают об этом нововведении, до того, как оно было анонсировано? Достаточно ли изменения уровня гормонов, чтобы отличить мужчину от женщины? Кто стоит за этим решением? Сделает ли это серфинг лучше? А серфинг для женщин? Если да, то как? Почему было принято только решение о соревнованиях трансженщин с женщинами, но не трансмужчин с мужчинами?» — заявила Бетани в своих соцсетях.