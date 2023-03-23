И даже не пятница. Блогер Илья Варламов* и юрист Павел Чиков* признаны иноагентами

Минюст России, вопреки обыкновению, расширил свой список иностранных агентов в четверг, а не в пятницу. 23 марта реестр пополнили пять человек и одна организация.
Так, в этом перечне оказались блогер Илья Варламов* (4,15 млн подписчиков на YouTube), юрист Павел Чиков*, политолог Руслан Айсин*, журналист Богдан Бакалейко*, основательница «Академии развития Светланы Пеуновой» Светлана Лада-Русь (Пеунова)*, а также ЛГБТ-организация «Парни Плюс»*.
Варламов, по мнению Минюста, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников». Чиков же провинился в следующем: «распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов».
Лада-Русь (Пеунова) призывала к борьбе с действующей властью в РФ, выступала против СВО и «формировала негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом». Также отмечается, что она живет за границей. Пеунова, по последним данным, находится в международном розыске. Ее подозревают в мошенничестве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Суд заочно арестовал ее еще в 2016 году.
Бакалейко распространял сообщения и материалы иноагентов и участвовал в их создании, а также высказывался против СВО. Айсин распространял через иностранные издания «недостоверную информацию» о политике России и тоже высказывался против СВО. «Парни Плюс» пропагандировали ЛГБТ-отношения, что противоречит «государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства», кроме того, они распространяли материалы иноагентов.
*Внесены в реестр иностранных агентов Минюста РФ.