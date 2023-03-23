И даже не пятница. Блогер Илья Варламов* и юрист Павел Чиков* признаны иноагентами

Минюст России, вопреки обыкновению, расширил свой список иностранных агентов в четверг, а не в пятницу. 23 марта реестр пополнили пять человек и одна организация.



Так, в этом перечне оказались блогер Илья Варламов* (4,15 млн подписчиков на YouTube), юрист Павел Чиков*, политолог Руслан Айсин*, журналист Богдан Бакалейко*, основательница «Академии развития Светланы Пеуновой» Светлана Лада-Русь (Пеунова)*, а также ЛГБТ-организация «Парни Плюс»*.

Варламов, по мнению Минюста, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников». Чиков же провинился в следующем: «распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов».