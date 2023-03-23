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    Камера сняла, как таксист сбил женщину в центре Петербурга

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    Пешеход и автомобиль не разминулись на «зебре» на пересечении набережной Фонтанки и Бородинской в Петербурге 23 марта. Момент аварии зафиксировала уличная камера.

    Запись опубликована в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как автомобиль с цветографией такси поворачивает налево с набережной, наезжая на двойную сплошную и пешехода на нерегулируемом переходе.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    В дорожной полиции «Фонтанке» уточнили, что пострадала 44-летняя женщина. По предварительным данным, она в состоянии средней степени тяжести. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

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