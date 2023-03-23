Отвалившееся колесо грузовика сбило двух пешеходов на Дунайском проспекте

Техническая неисправность автомобиля отправила в больницу пешеходов в Московском районе Петербурга. В не ждавших подвоха людей прилетело колесо.



В 8 часов утра 23 марта возле дома 17 по Дунайскому проспекту у автомобиля КАМАЗ из-за технической неисправности отсоединилось колесо и покатилось на регулируемый пешеходный переход, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В итоге оно наехало на двух человек, которые переходили дорогу по «зебре».

Пострадавших увезли на скорой. По предварительным данным, они получили легкие травмы.