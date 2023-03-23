Полицейский получил ранения в Мелитополе при взрыве СВУ

В Мелитополе утром 23 марта прогремел взрыв, сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.



По его словам, около 7:40 на улице Крупской, недалеко от пожарной части, сработало самодельное взрывное устройство. Рогов называет произошедшее терактом. По предварительным данным, ранен сотрудник полиции.



«В данный момент полицейский госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь. На месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пишет Рогов.

