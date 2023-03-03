Столицей Запорожской области стал Мелитополь

Центром Запорожской области стал город Мелитополь. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Евгений Балицкий, сообщает вечером 3 марта РИА Новости со ссылкой на утверждённый главой региона документ.
«Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь», — говорится, в частности, в документе.
Также указом действующего главы Запорожской области её территория разделена на 16 административных единиц и 13 районов.
Городами областного значения помимо Мелитополя назначены Бердянск и Энергодар. Границы столицы региона расширены до побережья Азовского моря — город Мелитополь теперь включает в себя несколько небольших населённых пунктов, в том числе популярный среди местных жителей курортный посёлок Кирилловка.