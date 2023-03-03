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    Столицей Запорожской области стал Мелитополь

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    Центром Запорожской области стал город Мелитополь. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Евгений Балицкий, сообщает вечером 3 марта РИА Новости со ссылкой на утверждённый главой региона документ.

    «Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь», — говорится, в частности, в документе.

    Также указом действующего главы Запорожской области её территория разделена на 16 административных единиц и 13 районов.

    Городами областного значения помимо Мелитополя назначены Бердянск и Энергодар. Границы столицы региона расширены до побережья Азовского моря — город Мелитополь теперь включает в себя несколько небольших населённых пунктов, в том числе популярный среди местных жителей курортный посёлок Кирилловка.

    Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведённого там референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают удерживать город Запорожье.

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