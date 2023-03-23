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    В Пекине впервые за 20 лет людей умерло больше, чем родилось

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    Уровень смертности в столице Китая Пекине в 2022 году превысил уровень рождаемости. Об этом 22 марта сообщает Reuters, передает The Guardian.

    За прошлый год в китайской столице, где проживает более 21 миллиона человек, зарегистрировали больше смертей, чем рождений. Такая ситуация наблюдается впервые с 2003 года. Показатель смертности вырос до 5,72 на 1 000 человек, а рождаемости упал до 5,67 на тысячу человек. Так, естественный прирост составил минус 0,05 человека на одну тысячу.

    «Учитывая высокую стоимость жизни и образования, а также уровень образования в Пекине, вполне нормально, что рождаемость среди постоянных жителей низкая», — прокомментировал ситуацию старший научный сотрудник Центра политических исследований Университета Виктории в Австралии Сюцзянь Пэн.

    В 2022 году впервые за 60 лет в Китае уменьшилась численность населения. Она сократилась на 850 тысяч и составила 1 411 750 000 человек.

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