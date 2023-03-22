Смертельную драку в парке культуры и отдыха Зеленогорска припомнили местному жителю 20 лет спустя

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Зеленогорска по делу о смерти человека в парке культуры и отдыха, которая случилась в июле 2002 года, стало известно «Фонтанке» 22 марта.



43-летний мужчина, по версии следствия, поссорился со своим знакомым в парке, избил его. Пострадавший умер в больнице в августе 2002 года.



Тогда же было возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Подозреваемый все это время жил в том же Зеленогорске. И в поле зрения полиции не попадал.

