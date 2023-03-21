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    Верховный суд объяснил, когда военных ждет оправдательный приговор за преступление

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    Если преступление против военной службы не повлекло тяжких последствий, не нанесло существенного вреда интересам военной службы и безопасности государства, то суду надлежит вынести оправдательный приговор из-за отсутствия состава преступления. Об этом 21 марта сообщает Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на Верховный суд (ВС) РФ.

    Высшая инстанция указывает, что суд должен прекратить дело о преступлении против военной службы, если деяние является малозначительным.

    Речь идет о деяниях, которые содержат признаки состава преступления, но не представляют общественной опасности. Верховный суд уточняет, что необходимо учитывать тяжесть наступивших последствий, мотивы, цели и иные обстоятельства.

    Также ВС указывает на признаки по разграничению преступлений против военной службы и грубых дисциплинарных проступков. Так, содеянное не может быть военным преступлением, если отсутствуют существенный вред интересам службы, вред безопасности государства и прочие тяжкие последствия.

    Еще Верховный суд РФ объяснил, когда сдача в плен противнику окажется преступлением, а когда — нет.

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    Верховный судВоенное преступление
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