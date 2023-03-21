    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, сев

    755мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd77.24eur82.37

    Верховный суд объясняет, когда сдача в плен — преступление

    6954
    42 комментария

    Верховный суд разъяснил, в каких случая сдача в плен противнику является преступлением. Как пишет 21 марта Российское агентство правовой и судебной информации, уголовное преследование ожидает тех, кто добровольно сдался в плен, то есть не оказывал никакого сопротивления.

    Если военнослужащий тяжело ранен или контужен, то есть физически не может избежать пленения, то в этом случае состав преступления не усматривается. Верховный суд также пояснил судам, что боец, даже если оказался один и в окружении, обязан сопротивляться и с честью выполнить свой долг. То есть само по себе окружение не является оправданием для сдачи в плен. Если военнослужащий сдался, но перейти на сторону противника не успел в силу независящих от него обстоятельств, такое деяние нужно рассматривать как покушение на сдачу в плен.

    Впервые сдавшийся, согласно примечанию к статье 352.1 УК РФ, может быть освобожден от уголовной ответственности только при наличии всех предусмотренных в этой норме условий (принятие мер для своего освобождения, возвращение в часть или к месту службы и несовершение во время пребывания в плену других преступлений).

    Если боец перешел на другую сторону с целью воевать в составе войск противника, то это уже расценивается как госизмена.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Верховный судСдача в плен
    ЛАЙК2
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 42

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    42
    close