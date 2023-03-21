Верховный суд объясняет, когда сдача в плен — преступление

Верховный суд разъяснил, в каких случая сдача в плен противнику является преступлением. Как пишет 21 марта Российское агентство правовой и судебной информации, уголовное преследование ожидает тех, кто добровольно сдался в плен, то есть не оказывал никакого сопротивления.



Если военнослужащий тяжело ранен или контужен, то есть физически не может избежать пленения, то в этом случае состав преступления не усматривается. Верховный суд также пояснил судам, что боец, даже если оказался один и в окружении, обязан сопротивляться и с честью выполнить свой долг. То есть само по себе окружение не является оправданием для сдачи в плен. Если военнослужащий сдался, но перейти на сторону противника не успел в силу независящих от него обстоятельств, такое деяние нужно рассматривать как покушение на сдачу в плен.