Водитель отсудил у «Мостотреста» 200 тысяч рублей за дорожную яму на Академика Лебедева

Автомобилист в Петербурге подал в суд на «Мостотрест» за яму на дороге, в которой пострадал его «Мерседес». Компенсацию отсудил, но втрое меньше, чем хотел, и только за материальный ущерб.



В 2:50 3 января 2021 года истец на своем Mercedes наехал на скрытую водой выбоину в проезжей части у дома 22 по улице Академика Лебедева, из-за чего автомобиль получил повреждения обоих левых колес, сообщает 21 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Согласно определению инспектора ДПС, яма была 3,4 метра длиной, полметра шириной и 0,3 метра в глубину. Нарушений ПДД в действиях водителя дорожная полиция не выявила.