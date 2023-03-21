Водитель отсудил у «Мостотреста» 200 тысяч рублей за дорожную яму на Академика Лебедева

Автомобилист в Петербурге подал в суд на «Мостотрест» за яму на дороге, в которой пострадал его «Мерседес». Компенсацию отсудил, но втрое меньше, чем хотел, и только за материальный ущерб.
В 2:50 3 января 2021 года истец на своем Mercedes наехал на скрытую водой выбоину в проезжей части у дома 22 по улице Академика Лебедева, из-за чего автомобиль получил повреждения обоих левых колес, сообщает 21 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Согласно определению инспектора ДПС, яма была 3,4 метра длиной, полметра шириной и 0,3 метра в глубину. Нарушений ПДД в действиях водителя дорожная полиция не выявила.
Содержанием этого участка дороги занималось СПб ГБУ «Мостотрест». Истец попросил суд взыскать с ответчика 206,2 тысячи рублей компенсации ущерба, 350 тысяч рублей — за моральный вред, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы: 2 000 рублей за осмотр автомобиля, 4 900 рублей за оценку ущерба, 38,5 тысяч рублей на оплату юридических услуг и 5 262 рубля за госпошлину.
Представитель «Мостотреста» на заседании возражала против удовлетворения требований истца, полагая, что в определении размера компенсации нужно учитывать результаты проведенной судебной экспертизы. По ходатайству ответчика были назначены трассолого-автотехническая и автотовароведческая экспертизы. Специалисты заключили, что рыночная стоимость ремонта «Мерседеса» составила 189 371 рубль.
В итоге Красногвардейский районный суд Петербурга взыскал с «Мостотреста» в пользу хозяина «Мерседеса» ущерб в размере 189 371 рубль и 44 691,18 рубля за судебные расходы.