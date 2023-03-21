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    Умер актер, снимавшийся в «Гарри Поттере». Он потерял сознание около вокзала Кингс-Кросс

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    Британский актер Пол Грант, чей рост составлял 132 сантиметра, скончался на 57-м году жизни. Его обнаружила полиция без сознания возле вокзала Кингс-Кросс. Об этом 21 марта сообщает газета The Sun.

    Артиста оперативно доставили в больницу, но медики констатировали смерть мозга. Грант до 19 марта был подключен к системе жизнеобеспечения, затем ее отключили.

    У актера остались дочери Софи и Николь, сын Робби и возлюбленная Мария Двайер.

    Пол Грант появился на экране в 1983 году в роли эвока в фильме «Звездные войны: эпизод VI — Возвращение джедая». Также он сыграл управляющего банком гоблина в фильме «Гарри Поттер и философский камень».

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    Комментарии 10

    Гость21 Мар 2023 в 13:33
    Дементры напали?
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