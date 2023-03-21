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    После смертельного пожара на Васильевском острове возбуждено уголовное дело

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    Пожар на Васильевском острове стал уголовным делом без подозреваемых.

    СК района квалифицировал смерть двух мужчин, которых пожарные вынесли еще живыми из квартиры на улице Кораблестроителей 19 марта, как «причинение смерти по неосторожности», стало известно «Фонтанке» 21 марта.

    55-летний хозяин квартиры вместе с гостем погибли во время пожара, который произошел около половины второго ночи с субботы на воскресенье в «Морском каскаде». Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

    Эксперты в рамках уголовного дела проведут все необходимые экспертизы для установления причины пожара, в результате которого погибли люди.

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