В Петербурге судили мужчину, устроившего ДТП. Он винил в своём опьянении состав яиц

В Петербурге к административной ответственности привлекли жителя, который в июле прошлого года ездил по городу в состоянии опьянения и стал участником аварии. Мужчина винил во всём яйца, съеденные на завтрак. Об этом 20 марта сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Дело в том, что, по мнению водителя, в организме каждого человека есть минимальная доза алкоголя. Поскольку за завтраком он съел два яйца, которые тоже содержат спирт, результат теста оказался положительным.

Суд мог бы дать шанс этой версии, но только в его крови нашли совсем другое вещество, тоже опьяняющее. Такое обнаруживается лишь после употребления популярного растительного наркотика.