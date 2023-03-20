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    В Петербурге судили мужчину, устроившего ДТП. Он винил в своём опьянении состав яиц

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    В Петербурге к административной ответственности привлекли жителя, который в июле прошлого года ездил по городу в состоянии опьянения и стал участником аварии. Мужчина винил во всём яйца, съеденные на завтрак. Об этом 20 марта сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    Дело в том, что, по мнению водителя, в организме каждого человека есть минимальная доза алкоголя. Поскольку за завтраком он съел два яйца, которые тоже содержат спирт, результат теста оказался положительным.

    Суд мог бы дать шанс этой версии, но только в его крови нашли совсем другое вещество, тоже опьяняющее. Такое обнаруживается лишь после употребления популярного растительного наркотика.

    В качестве свидетеля допросили инспектора ДПС, который подтвердил, что мужчина стал участником аварии с пострадавшей. Обоим предложили пройти медицинское освидетельствование, которое и рассказало о состоянии фигуранта. После этого водителя отстранили от управления машиной, был составлен протокол.

    «Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок полтора года», — говорится в записи.

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