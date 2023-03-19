В честь юбилея Русский музей продавал билеты со скидкой. Петербуржцы стоят в очереди, чтобы попасть на праздник

Русский музей отмечает 125-летие со дня открытия. В честь дня рождения билеты в Михайловский дворец и корпус Бенуа продавались со скидкой.
Очевидцы в соцсетях сообщают об огромной очереди у Михайловского дворца 19 марта. По данным сайта Русского музея, все билеты на сегодня раскуплены. В честь дня рождения посетить один из корпусов Русского музея можно было за 125 рублей, оба — за 250 рублей.
В Михайловском дворце сегодня посетителей встречают реконструкторы в аутентичных костюмах конца XIX столетия. Также для гостей выступят различные музыкальные коллективы.