    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, южн

    763мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.6eur81.46

    В честь юбилея Русский музей продавал билеты со скидкой. Петербуржцы стоят в очереди, чтобы попасть на праздник

    254
    обсудить

    Русский музей отмечает 125-летие со дня открытия. В честь дня рождения билеты в Михайловский дворец и корпус Бенуа продавались со скидкой.

    Очевидцы в соцсетях сообщают об огромной очереди у Михайловского дворца 19 марта. По данным сайта Русского музея, все билеты на сегодня раскуплены. В честь дня рождения посетить один из корпусов Русского музея можно было за 125 рублей, оба — за 250 рублей.

    В Михайловском дворце сегодня посетителей встречают реконструкторы в аутентичных костюмах конца XIX столетия. Также для гостей выступят различные музыкальные коллективы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Русский музей
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close