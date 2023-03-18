Объем наличной иностранной валюты на руках у россиян превысил 100 млрд долларов

На руках у россиян на 1 февраля 2023 года было 7,33 трлн рублей наличной иностранной валюты, или 105,4 млрд в пересчете на доллары, следует из данных Банка России.

Регулятор отметил, что с 1 февраля уточнил данные за счет получения дополнительной информации по статистике внешнего сектора. Февральский показатель — один из самых высоких за все время статистических наблюдений и вдвое превышает цифры января 2018 года, когда впервые был проведен подсчет.

Рекордная же масса иностранной валюты скопилась на руках у россиян на 1 апреля 2022, тогда регулятор насчитал у граждан 8,2 трлн рублей. В национальной валюте россияне держат на руках 14,77 триллиона рублей.

