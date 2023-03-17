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    Петербургский кукольный театр «Лось и светлячок» перестанет работать из-за трагедии в Кобулети

    Частный петербургский театр закроется после гибели его основательницы в Грузии

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    Петербургский театр «Лось и светлячок» закроется после того, как его основательницу Ирину Слюсарь нашли погибшей в Грузии. Об этом сообщается в соцсетях театра 17 марта.

    Частный кукольный театр «Лось и светлячок» был основан в Петербурге Ириной Слюсарь и Дарьей Никитиной. После трагедии Дарья планирует уехать в Барселону, чтобы учиться у известного актера и клоуна Карло Мо.

    Ирину Слюсарь унесло в море в Кобулети, когда она пыталась спасти собаку. Пес остался жив, его вытащила на берег подруга, а Ирина пропала в воде. Её тело нашли спустя несколько дней поисков.

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    Театр Лось и светлячок
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