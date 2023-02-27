В Грузии нашли тело погибшей в море основательницы частного петербургского театра

В Грузии остановили поиски пропавшей в море петербурженки: основательница театра «Лось и светлячок» погибла.



Спустя пять дней поисков в Грузии найдено тело основательницы независимого петербургского театра «Лось и светлячок» Ирины Слюсарь. Об этом сообщается в чате волонтёров 27 февраля.



«С сожалением сообщаем, что Ирина была найдена погибшей. Поиски завершены, однако мы не можем разглашать подробности. Мы глубоко сожалеем о произошедшем и выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.



22 февраля Ирина с подругой и собакой Гретой прогуливалась вдоль моря в Кобулети. Волна накрыла собаку, девушки попытались вызволить её из воды. Их стало сносить на глубину. Подруга сумела вместе с Гретой добраться до берега, а Ирина осталась в воде. В радиусе происшествия были развернуты масштабные поиски с привлечением спасателей и волонтёров.

