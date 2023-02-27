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    В Грузии нашли тело погибшей в море основательницы частного петербургского театра

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    5 комментариев

    В Грузии остановили поиски пропавшей в море петербурженки: основательница театра «Лось и светлячок» погибла.

    Спустя пять дней поисков в Грузии найдено тело основательницы независимого петербургского театра «Лось и светлячок» Ирины Слюсарь. Об этом сообщается в чате волонтёров 27 февраля.

    «С сожалением сообщаем, что Ирина была найдена погибшей. Поиски завершены, однако мы не можем разглашать подробности. Мы глубоко сожалеем о произошедшем и выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

    22 февраля Ирина с подругой и собакой Гретой прогуливалась вдоль моря в Кобулети. Волна накрыла собаку, девушки попытались вызволить её из воды. Их стало сносить на глубину. Подруга сумела вместе с Гретой добраться до берега, а Ирина осталась в воде. В радиусе происшествия были развернуты масштабные поиски с привлечением спасателей и волонтёров.

    Ирина Слюсарь известна петербуржцам как одна из основательниц частного кукольного театра «Лось и светлячок».

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    ГрузияТеатрПогибла за границей
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    Комментарии 5

    Гость27 Фев 2023 в 12:24
    А ее собаку нашли?
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