Основательницу частного петербургского театра унесло в море в Грузии. Она пыталась спасти собаку

Основательницу независимого петербургского театра «Лось и светлячок» ищут в Кобулети. По словам очевидцев, девушку унесло в море, когда она пыталась спасти от волны свою собаку.
В соцсетях театра сообщается, что 22 февраля около 17:00 Ирина Слюсарь с подругой и собакой Гретой прогуливались вдоль моря. Собака бежала впереди, нахлынувшая волна утащила её на глубину.
«Девушки бросились её спасать. Их унесло вслед за собакой. Подруга смогла выбраться, а Иру нужно продолжать искать», — говорится в сообщении.
Девушка была одета в тёмно-синий дождевик, жёлтые резиновые сапоги, розовые джинсы и тёмно-зелёную кофту. В районе места происшествия организованы поиски с привлечением спасателей и волонтёров.
Соосновательницы независимого кукольного театра «Лось и светлячок» Ирина Слюсарь и Дарья Никитина перебрались из Петербурга в Грузию в марте прошлого года. За плечами у них театральная лаборатория по книжкам-картинкам вместе с магазином «Подписные издания» и издательством «Поляндрия». Также в Петербурге они придумали и провели инклюзивную лабораторию по исследованию разных материалов.
Театр «Лось и светлячок» — участник и лауреат международных фестивалей в России, Беларуси, Мексике, Турции и Азербайджане.