Основательницу частного петербургского театра унесло в море в Грузии. Она пыталась спасти собаку

Основательницу независимого петербургского театра «Лось и светлячок» ищут в Кобулети. По словам очевидцев, девушку унесло в море, когда она пыталась спасти от волны свою собаку.

В соцсетях театра сообщается, что 22 февраля около 17:00 Ирина Слюсарь с подругой и собакой Гретой прогуливались вдоль моря. Собака бежала впереди, нахлынувшая волна утащила её на глубину.

«Девушки бросились её спасать. Их унесло вслед за собакой. Подруга смогла выбраться, а Иру нужно продолжать искать», — говорится в сообщении.