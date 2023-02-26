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    Основательницу частного петербургского театра унесло в море в Грузии. Она пыталась спасти собаку

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    33 комментария

    Основательницу независимого петербургского театра «Лось и светлячок» ищут в Кобулети. По словам очевидцев, девушку унесло в море, когда она пыталась спасти от волны свою собаку.

    В соцсетях театра сообщается, что 22 февраля около 17:00 Ирина Слюсарь с подругой и собакой Гретой прогуливались вдоль моря. Собака бежала впереди, нахлынувшая волна утащила её на глубину.

    «Девушки бросились её спасать. Их унесло вслед за собакой. Подруга смогла выбраться, а Иру нужно продолжать искать», — говорится в сообщении.

    Девушка была одета в тёмно-синий дождевик, жёлтые резиновые сапоги, розовые джинсы и тёмно-зелёную кофту. В районе места происшествия организованы поиски с привлечением спасателей и волонтёров.

    Соосновательницы независимого кукольного театра «Лось и светлячок» Ирина Слюсарь и Дарья Никитина перебрались из Петербурга в Грузию в марте прошлого года. За плечами у них театральная лаборатория по книжкам-картинкам вместе с магазином «Подписные издания» и издательством «Поляндрия». Также в Петербурге они придумали и провели инклюзивную лабораторию по исследованию разных материалов.

    Театр «Лось и светлячок» — участник и лауреат международных фестивалей в России, Беларуси, Мексике, Турции и Азербайджане.

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    ГрузияПроисшествиеТеатрУнесло в море
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    Комментарии 33

    hoboot26 Фев 2023 в 13:57
    ну и дура.
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