Тело мертвого младенца в пакете нашли в мусорном баке в Невском районе. Там, куда его несколько дней назад выбросила мать

Полиция и СК нашли тело младенца в мусорном баке в Невском районе. Именно на него в своих показаниях указывала 24-летняя мать.



Новорожденный был завернут в простыню и уложен в пакет и лежал в мусорном контейнере, который стоит внутри двора на проспекте Большевиков, 13/3, стало известно «Фонтанке» 17 марта. Находку оперативники сделали сегодня днем.



Именно туда, по предварительной информации, его мать выбросила 15 марта. Женщина якобы родила мертвого младенца и решила проблему с телом таким образом. В полицию на нее заявила мать, которая увидела кровь на кровати и спросила дочь о том, откуда она появилась.

