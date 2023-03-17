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    Тело мертвого младенца в пакете нашли в мусорном баке в Невском районе. Там, куда его несколько дней назад выбросила мать

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    6 комментариев

    Полиция и СК нашли тело младенца в мусорном баке в Невском районе. Именно на него в своих показаниях указывала 24-летняя мать.

    Новорожденный был завернут в простыню и уложен в пакет и лежал в мусорном контейнере, который стоит внутри двора на проспекте Большевиков, 13/3, стало известно «Фонтанке» 17 марта. Находку оперативники сделали сегодня днем.

    Именно туда, по предварительной информации, его мать выбросила 15 марта. Женщина якобы родила мертвого младенца и решила проблему с телом таким образом. В полицию на нее заявила мать, которая увидела кровь на кровати и спросила дочь о том, откуда она появилась.

    Оо обстоятельствах трагедии читайте в новости «Фонтанки».

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    Комментарии 6

    Гость17 Мар 2023 в 16:42
    Зверьё.....Зверьё......
    +1−0
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