Что известно об отце ребенка, тело которого мать выбросила в мусор в Петербурге

До сих пор в Петербурге продолжаются поиски тела новорожденного, которого мать выбросила в мусорный бачок в Невском районе.



Тем временем, как стало известно «Фонтанке» 17 марта, следователей интересовала фигура отца ребенка. По предварительной информации, 24-летняя женщина рассказала, что в последние пару лет у нее не было романтических отношений. А с «отцом ребенка» она виделась лишь раз, в конце июля. Они познакомились в баре, занялись сексом, а в августе женщина заподозрила, что беременна. Тест это подтвердил. Однако о том, что она в положении, женщина никому не сказала и на учет в женскую консультацию вставать не стала.

