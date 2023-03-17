Что известно об отце ребенка, тело которого мать выбросила в мусор в Петербурге

До сих пор в Петербурге продолжаются поиски тела новорожденного, которого мать выбросила в мусорный бачок в Невском районе.
Тем временем, как стало известно «Фонтанке» 17 марта, следователей интересовала фигура отца ребенка. По предварительной информации, 24-летняя женщина рассказала, что в последние пару лет у нее не было романтических отношений. А с «отцом ребенка» она виделась лишь раз, в конце июля. Они познакомились в баре, занялись сексом, а в августе женщина заподозрила, что беременна. Тест это подтвердил. Однако о том, что она в положении, женщина никому не сказала и на учет в женскую консультацию вставать не стала.
По предварительной информации, плохо ей стало 14 марта, на 41-й неделе беременности. Родила она дома. Увидев, что младенец синий и не дышит, сама перерезала пуповину. Потом завернула тело в простыню, положила в пакет и вынесла на балкон.
На следующий день по пути на работу она выбросила пакет в мусорный контейнер, который расположен в соседнем дворе.
У женщины есть еще двое детей — дочери-погодки — 5 и 6 лет. Обе ходят в детский сад. О семье в учреждении отзываются положительно.
С матерью у женщины ссор и конфликтов не было. Но именно она 16 марта позвонила в полицию и сообщила, что дочь выбросила в мусор мертвого младенца.
По факту проводит проверку СК. Прокуратура поставила её на контроль.