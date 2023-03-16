Полиция ищет мертвого ребенка, выброшенного в мусоропровод в Невском районе

У жилого дома в Невском районе работают сотрудники полиции и СК после звонка о младенце, которого выбросили в мусоропровод.



Их к дому на улице Антонова-Овсеенко вызвала местная жительница сегодня около половины девятого утра, стало известно «Фонтанке» 16 марта. По предварительной информации, дочери заявительницы 24 года, у нее есть двое детей. Якобы 14 марта по возвращении домой женщина увидела, что кровать дочери в крови. Когда она вернулась с работы, то сказала, что у нее все в порядке. На следующий день, когда дочь вернулась с детьми, женщина задала ей повторный вопрос, и та якобы сказала, что родила мертвого ребенка и выбросила его тело в мусоропровод. О том, что дочь была беременна, петербурженка якобы только догадывалась из-за того, что та прибавила в весе.

