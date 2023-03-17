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    Сутки хранила тело новорожденного на балконе. Стали известны подробности трагедии в Невском районе

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    Следственный комитет разбирается в обстоятельствах семейной трагедии, которая произошла в Невском районе.

    На допрос накануне привозили двух женщин — 43-летнюю мать и 24-летнюю дочь из квартиры на улице Антонова-Овсеенко, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 марта. Старшая утром вызвала полицию, сообщив, что дочь выбросила тело новорожденного в мусор. Якобы об этом ей сказала сама дочь. Хотя женщина могла только догадываться о беременности, так как дочь прибавила в весе.

    В СК молодая женщина, которая работает кладовщиком в интернет-магазине и имеет двоих детей, не стала скрывать, что 14 марта в домашних условиях родила третьего. Но ребенок был мертв. Она якобы завернула его в пакет и отнесла на балкон. А на следующий день вынесла пакет и выбросила в мусорный контейнер на проспекте Большевиков.

    На учете в женской консультации она стояла и новостью о беременности ни с кем не делилась.

    После допроса женщину отпустили под обязательство о явке.

    На вчерашний вечер, по предварительной информации, тело младенца пока не нашли.

    Ведется доследственная проверка. Её ход прокуратура района поставила на контроль.

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