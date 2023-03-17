Устроивший скачки на «Мерседесе» в Купчино допрыгался до уголовного дела

Уголовное дело об умышленном повреждении имущества возбуждено после прыжков на лобовом стекле «Мерседеса», свидетелями которых стали автомобилисты во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 марта.
Попытки уценить чужую машину были замечены проезжавшими по Будапештской улице, 101. Видеозапись 15 марта опубликовал портал «Мегаполис». Молодой человек спортивного вида успел помять капот и был близок к тому, чтобы провалиться в салон через разбитое ногой стекло. На возмущённый окрик ответил вежливым: «К девушке надо ехать. Подвези, пожалуйста».
Состоялась ли встреча, полицейские интересуются у 18-летнего подозреваемого. По информации «Фонтанки», юноша задержан. Известно, что он учился в Псковской области, в 11 лет занял призовое место в зимнем фестивале и попал в список награждённых знаком ГТО. К завершению школьного образования больше, чем минспорта, им интересовалась комиссия по делам несовершеннолетних.
У сотрудников есть основание полагать, что если молодой человек и искал закладки, то успел найти до скачек на капоте.