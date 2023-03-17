В Петербурге пенсионерка показала гостьям 2,5 миллиона и была обречена

Полиция Колпинского района Петербурга ищет женщин, испарившихся из квартиры пенсионерки с её накоплениями. Двери преступникам открыла байка про устаревшие купюры, которые вот-вот превратятся в тыкву.



О резко изменившемся финансовом положении полицейским накануне во втором часу дня рассказала 87-летняя жительница Металлостроя, стало известно «Фонтанке» 17 марта. Петербурженка, имя которой занесено в Книгу памяти «Они пережили блокаду», была уверена, что к ней домой пришли из Пенсионного фонда. О том, что по квартире ходили преступники, узнала, недосчитавшись 2,5 миллионов рублей.

