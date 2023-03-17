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    В Петербурге пенсионерка показала гостьям 2,5 миллиона и была обречена

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    Полиция Колпинского района Петербурга ищет женщин, испарившихся из квартиры пенсионерки с её накоплениями. Двери преступникам открыла байка про устаревшие купюры, которые вот-вот превратятся в тыкву.

    О резко изменившемся финансовом положении полицейским накануне во втором часу дня рассказала 87-летняя жительница Металлостроя, стало известно «Фонтанке» 17 марта. Петербурженка, имя которой занесено в Книгу памяти «Они пережили блокаду», была уверена, что к ней домой пришли из Пенсионного фонда. О том, что по квартире ходили преступники, узнала, недосчитавшись 2,5 миллионов рублей.

    По словам пенсионерки, деньги она приготовила для обмена. Около полудня ей позвонили будто бы из ПФР и предупредили о необходимости заменить старые купюры на новые.

    «Сотрудницы» не заставили себя ждать. Судя по всему, заметив крупную сумму на кровати, обменом решили себя не утруждать. Аферисток ищут.

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