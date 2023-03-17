В Парголово задержали подозреваемого в сексуальном насилии над школьницей

Заявлением о сексуальном насилии закончилась ночь, которую провела школьница в садоводстве в Выборгском районе Петербурга. Имя предполагаемого преступника полиции назвал отец.



О преступлении в отношении ребёнка накануне вечером по телефону экстренной службы сообщил 54-летний житель Петербурга, стало известно «Фонтанке» 17 марта. Он просил привлечь к ответственности 27-летнего знакомого мигранта. Молодой мужчина, со слов родителя, надругался над его дочерью.



Девочке в этом году исполняется 15 лет. Преступным действиям она подверглась в четвёртом часу ночи в частном доме в СНТ «Климовец». По этому же адресу оперативники тем же вечером нашли гражданина Таджикистана. Миграционные требования он чтит, на нарушениях уголовного законодательства ещё не попадался.

