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    В Парголово задержали подозреваемого в сексуальном насилии над школьницей

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    Заявлением о сексуальном насилии закончилась ночь, которую провела школьница в садоводстве в Выборгском районе Петербурга. Имя предполагаемого преступника полиции назвал отец.

    О преступлении в отношении ребёнка накануне вечером по телефону экстренной службы сообщил 54-летний житель Петербурга, стало известно «Фонтанке» 17 марта. Он просил привлечь к ответственности 27-летнего знакомого мигранта. Молодой мужчина, со слов родителя, надругался над его дочерью.

    Девочке в этом году исполняется 15 лет. Преступным действиям она подверглась в четвёртом часу ночи в частном доме в СНТ «Климовец». По этому же адресу оперативники тем же вечером нашли гражданина Таджикистана. Миграционные требования он чтит, на нарушениях уголовного законодательства ещё не попадался.

    Иностранца увезли в отдел, наутро Следственный комитет возбудил дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

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