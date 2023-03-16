Два участка «Скандинавии» станут реверсивными под Выборгом

На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области в пятницу, 17 марта, введут реверсивное движение на двух участках. Там будут монтировать энергоснабжение для наружного освещения.



С 12:00 до 13:00 реверсивное движение введут на 104 километре автодороги «Скандинавия», неподалеку от поселка Ровное, а с 13:00 до 14:00 — на 122 километре, недалеко от поворота на Гаврилово. Об этом 16 марта предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».