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    Два участка «Скандинавии» станут реверсивными под Выборгом

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области в пятницу, 17 марта, введут реверсивное движение на двух участках. Там будут монтировать энергоснабжение для наружного освещения.

    С 12:00 до 13:00 реверсивное движение введут на 104 километре автодороги «Скандинавия», неподалеку от поселка Ровное, а с 13:00 до 14:00 — на 122 километре, недалеко от поворота на Гаврилово. Об этом 16 марта предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Работы ведутся в рамках реконструкции участков «Скандинавии» с 100-го по 122-й километр и со 122-го по 134 километр, выполняет их АО «ВАД».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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