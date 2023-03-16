Renault с оторванной дверью и машина в кювете. ДТП с пострадавшим произошло на М-10 в Ленобласти

Серьезная авария произошла утром 16 марта на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти. А немного южнее дорожники нашли брошенное пухто с мусором, придавившее отбойник.
По предварительной информации, около 9 часов утра на 648-м километре автодороги М-10 «Россия» столкнулись два автомобиля, сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию. На фото с места аварии видно, что у одного из них, седана Renault, вырваны двери с левой стороны, а второй нырнул носом в кювет. Предварительно известно об одном пострадавшем. Его данные и обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД.
Менее серьезное, но более загадочное происшествие случилось в 20 километрах южнее первого — у поселка Красный Бор. Сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации обнаружили оставленный контейнер-пухто с древесным мусором, рассказали изданию в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад». Тот лежал на боку, придавив барьерное ограждение и дорожный знак. Информацию передали в ГИБДД.