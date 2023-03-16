При пожаре в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону есть погибший и пострадавшие

Два человека пострадали и один погиб при пожаре на складе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону 15 марта. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах. Огонь в доме 20/2 по проспекту Сиверса вспыхнул около полудня. Очевидцы утверждают, что перед этим слышали хлопок.



В здании, по данным портала, детонируют боеприпасы и горит топливо. В настоящее время специальные службы эвакуируют дом по улице Сиверса, 26.



Площадь возгорания — 850 квадратов, на месте находятся 25 спецмашин и 63 пожарных. На место вызвали дополнительные бригады спасателей с бронещитами.

