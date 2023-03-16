В Петербурге задержали мужчину, обвиняемого в финансировании украинских военных

СК Петербурга сообщает о возбуждении уголовного дела по статье «Содействие террористической деятельности» в отношении 34-летнего уроженца Ростовской области.



Как сообщает пресс-служба ведомства 16 марта, мужчину обвиняют в том, что с октября прошлого года по март этого он перечислял на разные счета средства, предназначенные для финансирования националистического объединения «Азов» (деятельность запрещена на территории РФ) и Вооруженных сил Украины.



По предварительной информации, в Петербурге мужчина подрабатывал курьером, в том числе якобы и выполнял функции дропа для телефонных мошенников.

