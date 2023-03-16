В Петербурге задержали мужчину, обвиняемого в финансировании украинских военных

СК Петербурга сообщает о возбуждении уголовного дела по статье «Содействие террористической деятельности» в отношении 34-летнего уроженца Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства 16 марта, мужчину обвиняют в том, что с октября прошлого года по март этого он перечислял на разные счета средства, предназначенные для финансирования националистического объединения «Азов» (деятельность запрещена на территории РФ) и Вооруженных сил Украины.
По предварительной информации, в Петербурге мужчина подрабатывал курьером, в том числе якобы и выполнял функции дропа для телефонных мошенников.
Полный тёзка задержанного в 2020 году привлекался за кражу: в конце апреля похитил из дома в Ленобласти 45 тысяч рублей и женские кроссовки 41 размера. Тосненский горсуд прекратил дело за примирением сторон и постановил вернуть обувь владелице. В материалах суда мужчина проходит как разнорабочий со средним специальным образованием, женат.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.