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    Необходимость в проведении секвестра отсутствует. Вице-губернатор Петербурга прокомментировал резкий рост дефицита бюджета

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    Необходимость в проведении секвестра бюджета в настоящее время отсутствует, сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

    «По сравнению с концом февраля 2023 года текущий дефицит бюджета Санкт-Петербурга снизился в 3 раза. Сформированные резервы обеспечивают сбалансированность бюджета без привлечения кредитных ресурсов. Какие-либо сбои в финансировании расходов отсутствуют, все платежи производятся ритмично и в регламентные сроки», — рассказал он.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что по состоянию на конец февраля дефицит бюджета Петербурга составил 71,5 млрд рублей, что равно половине годовой суммы (146,8 млрд рублей). Это случилось из-за того, что часть денег налогоплательщиков не успевают вовремя дойти до городской казны из-за нового порядка взимания налогов, а именно механизма Единого налогового счета.

    В комитете финансов также уточнили, что сейчас нет оснований полагать, что бюджет Петербурга по доходам в 2023 году не будет исполнен.

    Отчасти такое снижение было прогнозируемо, отмечают в ведомстве. «Учитывая значимые конъюнктурные доходы прошлого года, а также изменения федерального законодательства, бюджет Петербурга на 2023 год изначально был сформирован со снижением на 10%», — пояснили в комфине.

    Но изменения порядка уплаты налогов и их зачисления в региональные бюджеты, вступившие в силу с 1 января 2023 года, делают такое сравнение в принципе некорректным, уверены в ведомстве. К примеру, в этом году налоги за февраль поступили в бюджет Петербурга только в марте. По отдельным направлениям ожидаются более длительные задержки зачисления. «Так, например, в этом году НДФЛ с доходов, декларируемых физическими лицами, планируется зачислять в бюджеты регионов только после проведения камеральной проверки декларации», — отметили в ведомстве.

    Также с 2023 года упразднен институт консолидированных налогоплательщиков (КГН). «В связи с этим в настоящее время идёт апробация и донастройка новой системы зачисления налога на прибыль от бывших участников КГН в бюджеты субъектов, в том числе совершенствование методологии», — подчеркнули в комфине. Более корректные выводы можно будет делать лишь по итогам первого полугодия, считают там.

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