Свита делает короля. «Ростелеком» укрепил связь города с деревней Неппово

На открытие вышки сотовой связи в деревне доставили пациентов из психоневрологического интерната. Их заверяли боссы, им раздавали сосиски, а пел американец. 47news запечатлел это для истории.

— В Неппово нет общественного туалета, на подъезде сделаем остановку, — интригующе проворковала сотрудница «Ростелекома». Повеяло древнерусской тоской. С другой стороны, а в какой деревне есть? К черту быт. На кону стояло событие — открытие вышки сотовой связи, установленной по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0». Два часа из Петербурга на край кингисеппского мира, и мы на месте.



Под ногами весенняя жижа с ледяной крошкой. Торжественная палатка разбита на изгибе сельской дороги — орет нерусский шлягер, а внутри плазма на ножке и пирожки на скатерти. Суетятся операторы ТВ, шмыгают носами, деловито тараторят тетеньки-организаторы. Несколько нахохленных выстроилось в очередь за бесплатным кофе из «каблука» с логотипом Tele2. Вокруг пожеванный оттепелью снег, хилые березки и ели с буреломом.

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«Неделю назад было бы атмосфернее — cугробы», — вздыхает представительница «Ростелекома». В центре жижи стоит-переминается человек двадцать. Какие странные у них лица: вроде разные, а будто родственники. Мужики больше хмурятся, смотрят исподлобья, а женщины словно блаженные. Одеты кто во что. Так, знаете ли, тоскливо — куртки на размеры больше, шапки-петушки, резиновые сапоги. Зябко потирают руки те, кто без варежек. Это как бы местные. На самом деле местных было трое — две дамы и парень, глава общественного совета Неппово (именно так). Остальную массовку привезли из психоневрологического интерната того же поселка. Выяснил я это случайно. Пошутил рядом стоящему: «Они — как одна семья». А он мне удивленно: «Так это из нашей дурки!»



— Долго вы здесь стоите? — аккуратно поинтересовался я у самого угрюмого из них.

— Долго, — буркнул и больше на вопросы не реагировал. Ну ладно, так даже спокойнее.

В поселке по переписи 250 человек, но зимой почти никого нет, — говорят жители.

Мальчики из Tele2 суетятся.

— Берите шарики, — сует в руки один из них. — А можно два? — жалобно попросила одна из массовки. — Конечно, — не стал жадничать хозяин гелия.

— У нас технические сложности, угощайтесь пока пирожками! — скомандовал голос из колонки. Граждане послушались. Быть может, в 1930-е годы здесь так же были заворожены, внимая первой тарелке-репродуктору на столбе.



Женщина с лицом из сказки, 82-летняя хранительница местного музея коренных народов Валентина Бабкина сообщила, что у нее «Мегафон» и на связь она не жаловалась: «Только вот интернетом не пользуюсь, планирую научиться». В палатке — галдеж, аппаратура настраивается, на том конце — большие люди. Перед включением телемоста одна из организаторов командует переместить толпу чуть левее. Группа безропотно подчиняется. — Мне нужно, чтобы они ближе подошли, — не унимается командирша.

— Они не хотят ближе, там лужа, — вступается за пациентов ее помощница.



— Тогда давай сюда нескольких в непромокаемой обуви, — настаивает барышня.

Действительно, должны же видеть на том конце простой народец.

Наконец, на экране стали появляться спикеры. Финансовый вице-губернатор правительства области Роман Марков глядит с выражением недавно разбуженного. Рядом председатель комитета цифрового развития Андрей Сытник с тенями под глазами, будто не спал пару ночей.

Из окна высовываться приходилось, детям не дозвониться было. А ждать сегодня — да, замерзли, — говорит одна из люда, Марина. Ее подружка попыхивала сигаретой.



На экране ухоженный босс — вице-президент «Ростелекома» Александр Логинов. Лицо приятное, пиджак, свитер из тонкой шерсти. Директор Tele2 «Северо-Запад» Сергей Тимошин румян, кругл, спокоен.

В голосе ведущей столько елея, сколько на восточной свадьбе. Щебетала: насколько радостное событие, как здорово, что мы сегодня здесь все вместе собрались. И Марков говорил про настроение.

— Погода весенняя, замечательная, — как дитя рассмеявшись, сообщил он важное и продолжил: мол, для жителей начинается новая история, можно подключиться к ТВ и скачать музыку.



— У «Ростелекома» проактивная позиция. Это недешево, но инвестиции в человека — самое главное (деньги государственные. — Прим. ред.). Мы сохраним нашу территорию, самостоятельность и жизнь, — заявил Марков и после мимолетной паузы обосновал: -...в таких малых населенных пунктах».



Последовали жаркие, но жидкие аплодисменты, несколько ладоней лупили не от души, но громко. А люди из психоневрологического, как показалось мне, с одобрением приняли инвестиции на свой счет.

Ведущая добавила пару фраз про «да здравствует».

Цифровой чиновник Сытник говорил так, будто принес спасение.

— Всем теперь доступен высокоскоростной интернет! Доступна запись к врачу, цифровые сервисы Ленобласти, госуслуги. Всю команду благодарю. Без вас данное событие бы не состоялось, — подчеркнул он значимость. И ему похлопали. От группы с психическими недостатками донеслось несмелое «ура».

Вышку было видно — стройная. Вблизи еще неухоженная — только монтаж закончен, торчат провода, валяется мастерок.

Глава из «Ростелекома» сообщил, что всех рад видеть.

— Я сейчас в Светлогорске на берегу Балтийского моря. Вы, наверное, на солнышко с завистью смотрите, — убедил он и проговорил мантру про важность и большой вклад.



Интернатские промолчали. Помахали шариками.

Ведущая ввернула «грамотное построение связей».

— Поздравляю! Быстро построили, — похвалил Тимошин из Tele2.

Пациент в непромокаемых сапогах, призванный поближе, смотрел на него не мигая.

— Огромные эмоции, улучшение жизни, — как бы убеждал его топ-менеджер. Рассказал, что скоро полетит в Мурманск, там тоже нужно цифровой быт налаживать. Несколько человек из массовки потянулись в очередь за кофе.

Ведущая в экстазе воскликнула: «Все случилось и благодаря решительности главы администрации — строительство ускорилось!» Роман Марков на экране заскучал, отхлебнул из красивой кружечки. «Мы завершаем телемост» стало точкой. Спикеры исчезали в цифровой матрице под Майкла Джексона и его Love Never Felt So Good: «Я то живу, то полностью выпадаю из реальности». Интернатские потянулись вереницей к автобусу. В руках не только шарики, но и сосиски в тесте.



— Плохо было со связью? — спросил я у молодого со смышленым взглядом.

— Да, плохо. Но нового оператора я еще не пробовал, — ответил он и ускорил шаг.

Замыкала колонну сопровождающая дама с ястребиным взглядом.

— Они у вас дисциплинированные. Так долго на холоде стояли.

— Да! — довольно ответила она, подтвердив, что привезла 21 подопечного.



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Выяснилось, что выбирали из 190 пациентов наиболее подходящих, поспокойнее. «У нас, знаете ли, разные есть», — предупредила другая сотрудница.

Загрузили им еще пирожков в коробках. Утробно рыкнув, двинул в их дом древний ПАЗ. На него смотрел-смущался инородный «Мерседес».

