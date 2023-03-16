В Петербурге сотрудницы соцслужбы помогли пенсионерке «потратить» миллион

Двух дам, которые навестили колпинскую пенсионерку под видом соцслужбы, ищет полиция Петербурга.
75-летняя жительница Металлостроя пришла в 39-й отдел полиции с жалобой накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 марта. Она рассказала, что днем ранее к ней на Полевую улицу пришли две очень вежливые женщины. Они сказали, что из социальной службы, осмотрели жилище пожилой женщины, расспросили про её здоровье. После их ухода пенсионерка обнаружила, что из серванта в комнате пропали все её накопления — порядка миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража».