При стрельбе в Вятских Полянах был ранен полицейский

При стрельбе в Вятских Полянах одним из дробовых зарядов рикошетом был ранен полицейский. Его жизни ничего не угрожает, сообщает 15 марта пресс-служба ГУ МВД по Кировской области.



Сообщение о стрельбе из окна квартиры на Профсоюзной улице поступило в полицию в 11 утра. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что стрелял 47-летний жилец квартиры, который является охотником. Территорию оцепили, граждан эвакуировали, и полицейские при поддержке СОБР Росгвардии задержали стрелявшего.

По предварительным данным, мужчина был пьян, а огонь открыл из охотничьего гладкоствольного полуавтоматического ружья. Оружие изъяли, как и другое имевшееся у мужчины огнестрельное гладкоствольное ружье.