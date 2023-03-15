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    При стрельбе в Вятских Полянах был ранен полицейский

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    При стрельбе в Вятских Полянах одним из дробовых зарядов рикошетом был ранен полицейский. Его жизни ничего не угрожает, сообщает 15 марта пресс-служба ГУ МВД по Кировской области.

    Сообщение о стрельбе из окна квартиры на Профсоюзной улице поступило в полицию в 11 утра. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что стрелял 47-летний жилец квартиры, который является охотником. Территорию оцепили, граждан эвакуировали, и полицейские при поддержке СОБР Росгвардии задержали стрелявшего.

    По предварительным данным, мужчина был пьян, а огонь открыл из охотничьего гладкоствольного полуавтоматического ружья. Оружие изъяли, как и другое имевшееся у мужчины огнестрельное гладкоствольное ружье.

    Как сообщала «Фонтанка», уже возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил: «Говорят, [стрелявший] 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно».

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    Стрельба в Вятских Полянах
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