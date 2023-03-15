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    Стрелка из Вятских Полян задержали, возбуждено уголовное дело

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    Мужчину, 15 марта открывшего стрельбу из окна в Вятских Полянах Кировской области, задержали. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

    По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, отмечается на сайте регионального следственного управления СК России.

    По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, начал стрелять из ружья в сторону полицейских.

    Губернатор Кировской области Александр Соколов, сообщая об инциденте, написал о стрелявшем: «Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно».

    В результате инцидента никто не пострадал.

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