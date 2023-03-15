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    Организм среагировал неадекватно. Губернатор Кировской области рассказал о стрельбе в Вятских Полянах

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    Александр Соколов рассказал о стрелке в Вятских Полянах. Там сейчас проводится операция по обезвреживанию стреляющего из окна мужчины.

    Как сообщает губернатор Кировской области на своей официальной странице «ВКонтакте», стрелок засел в своей квартире и открыл пальбу из окна. По имеющейся информации, у него два гладкоствольных ружья.

    «Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно», — сообщает Соколов.

    По словам губернатора, других людей в квартире нет, как и пострадавших.

    Дом оцеплен полицией. На месте ждут СОБР.

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    СтрельбаСтрельба из окна
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

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