Организм среагировал неадекватно. Губернатор Кировской области рассказал о стрельбе в Вятских Полянах

Александр Соколов рассказал о стрелке в Вятских Полянах. Там сейчас проводится операция по обезвреживанию стреляющего из окна мужчины.
Как сообщает губернатор Кировской области на своей официальной странице «ВКонтакте», стрелок засел в своей квартире и открыл пальбу из окна. По имеющейся информации, у него два гладкоствольных ружья.
«Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно», — сообщает Соколов.
По словам губернатора, других людей в квартире нет, как и пострадавших.
Дом оцеплен полицией. На месте ждут СОБР.