Организм среагировал неадекватно. Губернатор Кировской области рассказал о стрельбе в Вятских Полянах

Александр Соколов рассказал о стрелке в Вятских Полянах. Там сейчас проводится операция по обезвреживанию стреляющего из окна мужчины.



Как сообщает губернатор Кировской области на своей официальной странице «ВКонтакте», стрелок засел в своей квартире и открыл пальбу из окна. По имеющейся информации, у него два гладкоствольных ружья.