Из смольнинского гаража уволили водителей, которые не платили за парковку в центре Петербурга

Спикер петербургского парламента Александр Бельский прокомментировал фотографии, которые публиковали СМИ с парковки у Законодательного собрания. Там несколько десятков автомобилей были припаркованы с закрытыми картонками номерами, чтобы не платить за парковку. Фотографии публиковало издание MR7.
Как заявил «Фонтанке» Александр Бельский 15 марта, он и его водитель платят за парковку.
«Правительство города работает по этому поводу. Вся информация, которая оказывается в соцсетях, отрабатывается, и принимаются решения. Я знаю, что есть водители смольнинского гаража, которые уже были уволены по этой причине. Все должны оплачивать парковку и соблюдать закон», — заявил Бельский. Он не стал уточнять, водители каких ведомств и за что конкретно были уволены.
«Фонтанка» рассказывала о том, что Hyundai и Toyota c характерными номерами НВВ уже неоднократно замечены в склонности к анонимности — в тот момент, когда машина стоит под запрещающим знаком или в зоне платной парковки. Сами по себе закрытые номера не являются поводом для штрафа, однако комтранс каждый такой случай анализирует и сообщает о нем в АТП «Смольнинское», которое обслуживает депутатов и чиновников, с просьбой привлечь водителя к дисциплинарной ответственности.