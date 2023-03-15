    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -2

    4 м/с, зап

    747мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.19eur80.52

    Из смольнинского гаража уволили водителей, которые не платили за парковку в центре Петербурга

    4479
    11 комментариев

    Спикер петербургского парламента Александр Бельский прокомментировал фотографии, которые публиковали СМИ с парковки у Законодательного собрания. Там несколько десятков автомобилей были припаркованы с закрытыми картонками номерами, чтобы не платить за парковку. Фотографии публиковало издание MR7.

    Как заявил «Фонтанке» Александр Бельский 15 марта, он и его водитель платят за парковку.

    «Правительство города работает по этому поводу. Вся информация, которая оказывается в соцсетях, отрабатывается, и принимаются решения. Я знаю, что есть водители смольнинского гаража, которые уже были уволены по этой причине. Все должны оплачивать парковку и соблюдать закон», — заявил Бельский. Он не стал уточнять, водители каких ведомств и за что конкретно были уволены.

    «Фонтанка» рассказывала о том, что Hyundai и Toyota c характерными номерами НВВ уже неоднократно замечены в склонности к анонимности — в тот момент, когда машина стоит под запрещающим знаком или в зоне платной парковки. Сами по себе закрытые номера не являются поводом для штрафа, однако комтранс каждый такой случай анализирует и сообщает о нем в АТП «Смольнинское», которое обслуживает депутатов и чиновников, с просьбой привлечь водителя к дисциплинарной ответственности.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Платная парковкаСмольный
    ЛАЙК4
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close