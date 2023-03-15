Из смольнинского гаража уволили водителей, которые не платили за парковку в центре Петербурга

Спикер петербургского парламента Александр Бельский прокомментировал фотографии, которые публиковали СМИ с парковки у Законодательного собрания. Там несколько десятков автомобилей были припаркованы с закрытыми картонками номерами, чтобы не платить за парковку. Фотографии публиковало издание MR7.



Как заявил «Фонтанке» Александр Бельский 15 марта, он и его водитель платят за парковку.

«Правительство города работает по этому поводу. Вся информация, которая оказывается в соцсетях, отрабатывается, и принимаются решения. Я знаю, что есть водители смольнинского гаража, которые уже были уволены по этой причине. Все должны оплачивать парковку и соблюдать закон», — заявил Бельский. Он не стал уточнять, водители каких ведомств и за что конкретно были уволены.