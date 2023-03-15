Иллюзия доступа. Прокуратура показала, как ограничивают возможности в пансионате для пожилых в Стрельне

Частный дом для престарелых получил прокурорское представление с требованием адаптировать помещения в Стрельне под нужды инвалидов. Доступную среду ревизоры не нашли даже в Интернете.
Обстановку пансионата на Санкт-Петербургском шоссе, 75, прокуратура показала 15 марта. Надзор Петродворцового района наведался туда вместе со специалистами МЧС и Роспотребнадзора. Последним тоже было за что упрекнуть.
«Выявлены единичные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства», — рассказали в пресс-службе.
Больше вопросов возникло к доступной среде. Поручни и пандусы в пансионате установили, судя по фото, без учёта потребностей маломобильных постояльцев.
«Так, у перил отсутствуют горизонтальные завершающие участки, не оборудован доступ к унитазу для инвалида в кресле-коляске, поручни установлены не с каждой его стороны, официальный сайт не адаптирован для лиц с инвалидностью», — сообщают в прокуратуре.
В Стрельне расположен один из частных домов для престарелых ООО «Золотое время». Сайт предлагает заботу и недорогой круглосуточный уход пожилым, лежачим больным и инвалидам. Обещают благоустройство, доступную среду для инвалидов и безопасность, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.
Прокуратура направила в адрес директора ООО представление об устранении нарушений федерального законодательства. Результаты его рассмотрения поставили на контроль.