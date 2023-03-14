Глава Гидрометцентра: Задумываться о смене резины рано

Автомобилистам центральных регионов России пока не Центрального федерального округа еще не пора менять резину на летнюю, сообщает 14 марта ТАСС со ссылкой на научного руководителя Романа Вильфанда.



«Еще очень рано. Обычно в середине апреля меняют резину, это не прогноз, а климатические наблюдения», — сказал он.

