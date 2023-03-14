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    Глава Гидрометцентра: Задумываться о смене резины рано

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Автомобилистам центральных регионов России пока не Центрального федерального округа еще не пора менять резину на летнюю, сообщает 14 марта ТАСС со ссылкой на научного руководителя Романа Вильфанда.

    «Еще очень рано. Обычно в середине апреля меняют резину, это не прогноз, а климатические наблюдения», — сказал он.

    До середины апреля, по его словам, часто случаются ночные заморозки, и по утрам гололедица. В таких условиях ездить на летней резине очень опасно. Задумываться о переобувке можно после первой недели апреля, и при этом надо внимательно следить за прогнозами синоптиков.

    Напомним, в ближайшие дни в Петербурге и других регионах Европейской части России ожидается очень тёплая погода, которая ускорит паводки.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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