Пенсионерка-инвестор в Петербурге решила забрать свои миллионы, но они испарились

Жительница Красногвардейского района обратилась в полицию после того, как лишилась своих многомиллионных инвестиций.



71-летняя специалист по оборудованию ТЭЦ написала заявление о мошенничестве накануне около полудня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 марта. В нем она сообщила, что с августа прошлого года на сайте некоего инвестиционного фонда заявила о желании стать инвестором. За это время она перевела на счета, указанные «сотрудниками фонда», более 6,7 млн рублей. А когда захотела воспользоваться полученной прибылью, выяснилось, у нее нет доступа не только к прибыли, но и к своим миллионам.

