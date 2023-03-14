    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -1

    5 м/с, южн

    738мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd75.46eur80.61

    Пенсионерка-инвестор в Петербурге решила забрать свои миллионы, но они испарились

    3351
    8 комментариев

    Жительница Красногвардейского района обратилась в полицию после того, как лишилась своих многомиллионных инвестиций.

    71-летняя специалист по оборудованию ТЭЦ написала заявление о мошенничестве накануне около полудня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 марта. В нем она сообщила, что с августа прошлого года на сайте некоего инвестиционного фонда заявила о желании стать инвестором. За это время она перевела на счета, указанные «сотрудниками фонда», более 6,7 млн рублей. А когда захотела воспользоваться полученной прибылью, выяснилось, у нее нет доступа не только к прибыли, но и к своим миллионам.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПенсионеркаМошенничествоМошенничество с инвестициямиУголовное дело
    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close