Серийному дебоширу суд в Петербурге продлил «камерную командировку»

Калининский райсуд не стал менять обстановку для мужчины, который сначала хулиганил в метро, а потом напал на сотрудника полиции.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 13 марта, Евгения Маслова обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, утром 11 марта в коридоре 21 отдела полиции (пока его вели в уборную) напал на сотрудника полиции. Один раз ударил по голове, толкнул, а потом выхватил табельное оружие. Благодаря сноровке полицейского, выстрелить он смог только раз и только в потолок.

