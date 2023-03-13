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    Серийному дебоширу суд в Петербурге продлил «камерную командировку»

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    Калининский райсуд не стал менять обстановку для мужчины, который сначала хулиганил в метро, а потом напал на сотрудника полиции.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 13 марта, Евгения Маслова обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, утром 11 марта в коридоре 21 отдела полиции (пока его вели в уборную) напал на сотрудника полиции. Один раз ударил по голове, толкнул, а потом выхватил табельное оружие. Благодаря сноровке полицейского, выстрелить он смог только раз и только в потолок.

    Маслов выразил равнодушие по поводу своей дальнейшей судьбы и оставил решение вопроса о мере пресечения на усмотрение суда.

    Суд отправил его под арест, тем самым продлив его пребывание в камере, по крайней мере, до 10 мая.

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