После нападения на полицейского в отделе в Петербурге возбуждено дело. Подозреваемому продлили «камерную командировку»

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в отделе полиции и стрельбы из табельного оружия.
Действия задержанного следствие квалифицировало как «применение насилия в отношении представителя власти», стало известно «Фонтанке» 13 марта. Мужчину задержали в порядке статьи 91 УПК – на двое суток.
36-летнего буяна задержали в минувшую субботу на станции метро «Площадь Ленина» и доставили в отдел. В камере он повредил имущество отдела. А на следующий день напал на сотрудника, который провожал его в уборную, отнял у него пистолет и выстрелил в потолок. После чего был обезврежен.
Мужчину отправили обратно в камеру.