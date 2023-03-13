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    После нападения на полицейского в отделе в Петербурге возбуждено дело. Подозреваемому продлили «камерную командировку»

    1979
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    Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в отделе полиции и стрельбы из табельного оружия.

    Действия задержанного следствие квалифицировало как «применение насилия в отношении представителя власти», стало известно «Фонтанке» 13 марта. Мужчину задержали в порядке статьи 91 УПК – на двое суток.

    36-летнего буяна задержали в минувшую субботу на станции метро «Площадь Ленина» и доставили в отдел. В камере он повредил имущество отдела. А на следующий день напал на сотрудника, который провожал его в уборную, отнял у него пистолет и выстрелил в потолок. После чего был обезврежен.

    Мужчину отправили обратно в камеру.

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