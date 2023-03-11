Задержанный за хулиганство стрелял из табельного оружия в петербургском отделе полиции. Теперь ему грозит статья посерьезнее

В Петербурге нетрезвый гражданин буянил на станции метро «Площадь Ленина» и угодил в отдел полиции. Там он не успокоился и напал на полицейского, выстрелив из его же табельного оружия.



Мужчину задержали в метро два дня назад, стало известно «Фонтанке» 11 марта. Против него составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру. На следующий день задержанный повредил там имущество и получил протокол еще и об этом, а еще через день совсем разошелся. По предварительным данным, он отпросился в уборную, а когда полицейский открыл дверь, набросился на него и сумел выхватить пистолет. Сотрудник не растерялся и схватил нарушителя за руки, поэтому выстрел пришелся в потолок.