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    Задержанный за хулиганство стрелял из табельного оружия в петербургском отделе полиции. Теперь ему грозит статья посерьезнее

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    В Петербурге нетрезвый гражданин буянил на станции метро «Площадь Ленина» и угодил в отдел полиции. Там он не успокоился и напал на полицейского, выстрелив из его же табельного оружия.

    Мужчину задержали в метро два дня назад, стало известно «Фонтанке» 11 марта. Против него составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру. На следующий день задержанный повредил там имущество и получил протокол еще и об этом, а еще через день совсем разошелся. По предварительным данным, он отпросился в уборную, а когда полицейский открыл дверь, набросился на него и сумел выхватить пистолет. Сотрудник не растерялся и схватил нарушителя за руки, поэтому выстрел пришелся в потолок.

    Полицейский обезвредил буяна и отправил обратно в камеру. Теперь историей интересуется Следственный комитет. Известно, что задержанному 36 лет, он приехал из Нижегородской области.

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